الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستستضيف محافظة مرات غداً سباق الدراجات الهوائية في نسخته الثالثة تحت شعار "هي لنا دار" لفئتي المحترفين والهواة، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات.وسينطلق السباق الذي يشهد مشاركة نخبة من الدراجين داخل المملكة ودول الخليج بمسافة 30 كيلومتراً، كما تتضمن المنافسات سباق ذوي الإعاقة للمستوى المتقدم كفرين بدون مساعدة لمسافة 2 كلم.ويحتوي البرنامج عدداً من الفعاليات منها مرسم الوطن لطلاب وطالبات الطفولة المبكرة، وعرض للسيارات الكلاسيكية، وعرض للكرافانات والموتر هوم، وكذلك معرض فني واستعراض للفروسية والعرضة السعودية.// انتهى //22:34ت م0202