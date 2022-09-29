الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واستشارك كلية الملك فهد الأمنية ممثلة في مركز الدراسات والبحوث، بجناح يشتمل على عدد من الإصدارات الأمنية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى يوم السبت 8 أكتوبر، في واجهة الرياض، تحت شعار "فصول الثقافة".ويستقبل جناح الكلية زوّاره يوميًا من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الـ 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة من الساعة الـ 2 ظهرًا حتى الـ 12 منتصف الليل.ويحتوي الجناح على كتب ومؤلفات وبحوث، منها إصدارات مركز الدراسات والبحوث، وسلسلة من البحوث المحكمة، ومجلة البحوث الأمنية، ومؤلفات منسوبي الكلية، والعديد من البحوث الأمنية الحديثة، والمجلات والدوريات المتخصصة والدراسات الأمنية.// انتهى //22:51ت م0204