تونس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأنقذَ حرس الحدود البحري التونسي اليوم 25 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل محافظة المنستير أوشك مركبهم على الغرق في أثناء إبحارهم في اتجاه السواحل الأوروبية.وأفاد الحرس أن وحداته تلقَّت نداء استغاثة من مركب المهاجرين غير الشرعيين لتنطلق عملية تمشيط واسعة حتى العثور على مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي أوشك على الغرق، مشيرًا إلى اقتياد المهاجرين نحو الميناء لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.//انتهى//23:00ت م0206