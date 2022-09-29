نيويورك 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجعَ المؤشر داو جونز الصناعي 458.13 نقطة إلى 1.54% ليغلق عند 29225.61 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 78.57 نقطة إلى 2.11% إلى 3640.47 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 314.13 نقطة إلى 2.84% بواقع 10737.51 نقطة.// انتهى //23:19ت م0207