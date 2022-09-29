‎الرياض 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سطام بن عبداللطيف الحزامي أن بطولة (السعودية تويوتا للسيارات) التي يقيمها الاتحاد، ستكون فرصة لإبراز المواهب الوطنية واكتشافهم، لاسيما أنها بطولة تتضمن الأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن، مبيناً أن انطلاقة الجولة الأولى منها ستكون الخميس القادم من مدينة الرياض بميدان ديراب للسيارات، قبل أن تستضيف مدينتا جدة والدمام جولتين أخريين.وأوضح الحزامي أن البطولة التي تستمر حتى 3 ديسمبر القادم، ستبرهن أن رياضة السيارات تحظى بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب السعودي، لاسيما الرياضات الفردية منها، لافتاً الانتباه إلى أن البطولة امتداد لسلسلة نجاحات حققتها الرياضة السعودية عموماً، ورياضة السيارات على وجه الخصوص، في ظل النمو الهائل الذي تشهده رياضة المحركات بالمملكة، مستشهداً في هذا الصدد بالاستضافة الناجحة للفورمولا 1 التي احتضنتها مدينة جدة على أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم، وسباق الفورمولا E الذي يُنَظَّمُ في الدرعية منذ عام 2018م، ورالي داكار الأشهر عالمياً منذ العام 2020م، وجولة سباق جائزة "ديزرت إكس" لسباقات "إكستريم إي" علاوة على جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.‎ووصف البطولة بالمشروع الطموح، الذي يسعى الاتحاد من خلاله إلى زيادة الزخم في رياضة السيارات، وتأدية دور فاعل مجتمعياً عبر توعية وتثقيف الشباب بأهمية ممارسة هذه الرياضات في الأماكن المخصصة الضامنة لسلامتهم وسلامة المجتمع، مؤكداً حرصهم على توفير بيئة مثالية تساعد الشباب على صقل وتطوير مواهبهم وصولاً للعالمية، كما يركز على أنظمة السلامة في جميع الأنشطة والفعاليات التي ينظِّمُها؛ لتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين لدى المشاركين داخل وخارج الحلبات.// انتهى //23:59ت م0209