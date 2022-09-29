بريدة 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأقامَ ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم - اليوم - حفلَ سباقه الأول لموسم 1444هـ، بحضور نائب مدير عام ميدان الملك سعود العميد محمد بن جزاء العياضي وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكوَّن الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول إنتاج محلي خيل المبتدئة ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1200م حققه الجواد ( الجوزلي ) للمالك محمد العطية .الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 3 سنوات ) على مسافة 1200م حققته الفرس (مرتقبة) لإسطبل الحسام .الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( سنتين ) على مسافة 1200م حققه الجواد (يتغانم) للمالك عبدالله الغنايم .الشوط الرابع مفتوح الدرجات ( للخيل العربية ) ( 3 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد (سحاق AE) لمربط البحر.الشوط الخامس إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( دايان) لإسطبل الحسام .الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( الأحمدان) للمالك أحمد العازمي .الشوط السابع مفتوح الدرجات ( أفراس ) على مسافة 1400م على درع اليوم الوطني حققته الفرس ( شاعرة) للمالك أسامة الدغيري.وفي نهاية الحفل سلم كأس الدعم الأول نائب مدير عام الميدان لمالك الجواد ( الأحمدان) أحمد العازمي ، ودرع شوط اليوم الوطني لمالك الفرس ( شاعرة ) أسامه الدغيري.// انتهى //23:59ت م0210