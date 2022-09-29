عمَّان 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في واشنطن اليوم عدداً من قيادات وأعضاء مجلسيْ الشيوخ والنواب الأمريكيين.وركَّزت اللقاءات على مذكرة التفاهم الرابعة حول الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، التي تؤطِّر المساعدات المالية التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمها للأردن للأعوام 2023 - 2029م, بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، ودعم العراق واستقراره، والتعاون في مجال محاربة الإرهاب، والأمن الغذائي.//انتهى//00:00ت م0211