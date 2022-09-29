جدة 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسرفعَ معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، التهنئةَ لصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهدِ - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموُّه رئيسًا لمجلس الوزراء.وأعربَ الدكتور الجاسر عن تمنياته لسموِّ وليِّ العهدِ بالتوفيق والسداد لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز التي يقودها من أجل رفعة الوطن وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود - حفظه الله -.// انتهى //00:08ت م0001