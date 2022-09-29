عمّان 4 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسهنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.وأعرب جلالته، في برقية، عن خالص التهاني وأصدق المشاعر الأخوية لسمو ولي العهد، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في خدمة المملكة وشعبها العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.//انتهى//00:38ت م0005