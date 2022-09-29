أبوجا 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسلقي خمسة جنود ومدني مصرعهم في كمين بجنوب شرقي نيجيريا.وأكدت الشرطة النيجيرية أن مسلحين شنَّوا هجوماً ضد مركبة عسكرية في بلدة أومونز بولاية أنامبرا.وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية توتشوكوو أكينجا :" إن عملية إطلاق للنار وقعت في أومونز أمس وأسفرت عن سقوط قتلى".ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أسابيع من تعرض موكب عضو مجلس الشيوخ لكمين أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم اثنان من الحرس المرافق في الولاية نفسها.// انتهى //02:03ت م0009