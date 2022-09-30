سيئول 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية 28497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و769 ألفا و 101 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و 406 حالة.// انتهى //05:16ت م0013