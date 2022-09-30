عام / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1444/3/4 هـ الموافق 2022/09/30 م واس
سيئول 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واس
سجلت كوريا الجنوبية 28497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و769 ألفا و 101 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و 406 حالة.
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