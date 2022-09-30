واشنطن 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأجرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم اتصالا هاتفيا مع القنصل العام في هيوستن شافي بن بجاد العتيبي للاطمئنان على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين جراء إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا وتأثرت منه عدة ولايات أخرى.واطلعت سموها على ما يتم تقديمه من خدمة ورعاية، حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة بين المواطنين ولله الحمد، وقد شكرت سموها فريقي السفارة والقنصلية على ما يتم بذله من جهود، وحثت الجميع على تسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة للمواطنين حتى زوال الأزمة.// انتهى //07:24ت م0015