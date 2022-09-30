طوكيو 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 30ر442 نقطة أو 67ر1% ليصل إلى 75ر25979 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 32ر28 نقطة، أو52ر1%، ليصل إلى 48ر1840 نقطة.// انتهى //07:27ت م0016