إسلام آباد 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الذي أكد بأن حجم كارثة الفيضانات في بلاده يتطلب تعاوناً مستداماً وطويل الأمد من جانب المجتمع الدولي، معتبراً الكارثة أزمة معقدة ذات أبعاد إنسانية وصحية وأمنية غذائية واقتصادية.واهتمت باستمرار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في باكستان.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لإغاثة المنكوبين في المناطق المتضررة من الفيضانات، والتي تعاني من تفشي للأوبئة والأمراض المعدية.وأخبرت في الشأن الاقتصادي عن استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية منذ بداية الأسبوع الجاري.وتناقلت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي احتجاج العراق على عمليات القصف التي تعرضت لها مدن وقرى متعددة في إقليم كردستان من جانب إيران، وتصريحات الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينغ الذي أكد عزمه على إخراج بلاده من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.// انتهى //08:38ت م0017