القاهرة 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعظيم الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتسلمه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي.وأشارت إلى المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وتناقلت صحف الجمعة، إعراب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن قلق بلاده من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الحالي على الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة إحياء عملية السلام.ونشرت تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام الطائرات المسيرة "الدرونز" في تنفيذ عمليات اغتيال في الضفة الغربية المحتلة.وتطرقت صحف القاهرة إلى عملية الاقتراع التي بدأت أمس لاختيار أعضاء مجلس الأمة الكويتي، في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها الكويت خلال عامين وسط إقبال كبير.// انتهى //10:01ت م0019