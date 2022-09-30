الرباط 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن قرار الحكومة القاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى غاية 31 أكتوبر المقبل، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.وأبرزت توقيف الأمن المغربي أمس، شخص متطرف موالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، للاشتباه في تورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي.وتناقلت صحف الجمعة، ردود الفعل المستنكرة للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.وسلطت الضوء على انطلاق مناورات بحرية مشتركة بين القوات البحرية اليابانية والأمريكية والكورية الجنوبية في بحر اليابان.وتطرقت صحف الرباط إلى إعصار إيان الذي اجتاح خليج ولاية فلوريدا الأمريكية، وتسبب في قطع التيار الكهربائي، مثيرًا مخاوف من تحويل الولاية إلى منطقة منكوبة.// انتهى //10:20ت م0021