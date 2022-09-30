الخليل 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة فلسطينيين، من مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمال الخليل.وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء من مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت ستة فلسطينيين، وذلك بعد تفتيش منازل ذوي المعتقلين والعبث بمحتوياتها.وفي السياق ذاته أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت في وقت متأخر من يوم أمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت الغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين والمحال التجارية.// انتهى //10:22ت م0022