تونس 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكّيد سفير الجمهورية التونسية بالرياض هشام الفوراتي أن حلول تونس ضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب من شأنه أن يسهم في تعزيز الدبلوماسية الثقافية.وأخبرت عن تمكن حرس الحدود البحري التونسي من إنقاذ 25 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل محافظة المنستير.وأشارت صحف الجمعة إلى قتل الجيش الصومالي أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.وسلطت الضوء على تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام الطائرات المسيرة في تنفيذ عمليات اغتيال في الضفة الغربية المحتلة.وتطرقت صحف تونس إلى انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين القوات البحرية اليابانية والأمريكية والكورية الجنوبية في بحر اليابان.// انتهى //12:31ت م0023