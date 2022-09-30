الرياض 4 ربيع الأول 1444 الموافق 30 سبتمبر 2022 واسشارك خبراء وباحثون من المركز السعودي لاستطلاعات الرأي مع خبراء وباحثين من ١٣٠ دولة في مناقشات تطوير قياسات الرأي العام الدولي في الدورة 75 لمؤتمر جمعية جالوب الدولية، المنعقد من 25 إلى 28 سبتمبر 2022 في العاصمة الإسبانية مدريد.وتطرق المؤتمر إلى جملة من القضايا، منها دراسة خصائص الفترة الحالية الفارقة والأساليب الجديدة لاستطلاعات الرأي العام في ظل البيئة الإعلامية الحديثة، وما تفرضه من تحديات ذات صلة باختيار العينات، واستخدم الاستطلاعات الاجتماعية النفسية، ودور التحليل النوعي للمحتوى غير المنحاز في مواقع التواصل الاجتماعي ، كما استعرض نماذج من الاستطلاعات التي تناولت الفروق بين الجنسين، وتجربة المجتمع الدولي مع قياسات الرأي العام حول كورونا، وخاصة تلك المتعلقة بالشائعات والثقة في اللقاحات وتبنيها.وقرر المجتمعون نشر ثقافة المناهج الجديدة التي تتعاطى مع مستجدات قياس الرأي العام، والاهتمام بالتدريب في الدورات القادمة، والعمل على سنّ إجراءات مبتكرة للجودة التي تقود إلى مزيد من الصدق والثقة في الاستطلاعات.الجدير بالذكر أن المركز السعودي لاستطلاعات الرأي عضو في جمعية جالوب الدولية منذ خمس سنوات، وهي جمعية لا تقبل إلا مركزًا واحدًا من كل دولة، وقد تأسست هذه الجمعية في عام 1947 في دولة سويسرا، متخذة من اسم جورج جالوب اسمًا لها تخليدًا لذكراه وتقديرًا لجهوده في قياسات الرأي العام، وتختلف عن شركة جالوب الأمريكية ذات الصبغة التجارية.//انتهى//12:33ت م0024