لندن 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالمخاوف من تأثيرات الارتفاع الكبير في فاتورة الكهرباء على شريحة واسعة من المواطنين على الرغم من الدعم المادي الذي قدمته الحكومة مؤخرًا.وتناولت في الشأن الدولي تقارير عن استعدادات السلطات المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ Cop27 في شهر نوفمبر المقبل، مبرزة دعوة الناشطين والمنظمين جميع الدول إلى ضرورة الانخراط في مفاوضات بناءة من أجل تحقيق تقدم في ملفات المناخ العالقة.ونقلت إعلان السلطات الكولومبية عن موافقة عشر حركات مسلحة على المشاركة في اتفاق وقف اطلاق النار الذي نادت به الحكومة مؤخراً، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على إمكانية تحقيق اتفاق سلام شامل في البلاد.وتطرقت صحف لندن إلى آثار الدمار الكبير الذي خلفته العاصفة "أيان" في جنوب غرب ولاية فلوريدا الأمريكية، مشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليوني منزل وشركة بعد أن بلغت سرعة الرياح أكثر من 150 ميلاً في الساعة (240 كم / ساعة). وعاصفة قاتلة تصل إلى 18 قدماً.// انتهى //12:37ت م0026