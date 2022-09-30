القاهرة 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واساختتمت في مدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي انعقد على مدى يومين، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين العرب وممثلين عن شركات ومنظمات دولية.وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء إدارة استراتيجية بمؤسسات التأمينات الاجتماعية لمواجهة الأزمات العالمية والتغلب عليها، وضرورة وضع وتبني وتنفيذ سياسات واستراتيجيات التحول الرقمي بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية.وأكدوا أهمية العمل على تطوير صناديق استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية وإدارتها من خلال إدارة متخصصة تعمل باحترافية بما يضمن تحقيق عوائد استثمار تساعد على تحقيق الاستدامة المالية.كما دعا المشاركون إلى توثيق تجارب النجاح التي تم استعراضها خلال جلسات المؤتمر، مثل تجربة خدمة العملاء ووسائل التواصل بالمملكة العربية السعودية، وتجربة الاصلاح التشريعي والإداري بمصر.// انتهى //13:13ت م0029