برايا 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسقدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية الرأس الأخضر، لفخامة رئيس الجمهورية خوسيه ماريا نيفيس.ونقل السفير النفيعي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لشعب جمهورية الرأس الأخضر بالمزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //13:59ت م0032