جدة 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واساحتفت المديرية العامة لحرس الحدود، باليوم البحري العالمي 2022، الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية IMO، وذلك في منطقتي جازان والشرقية ومحافظة جدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع البحري.واشتمل البرنامج، الذي أُقيم تحت شعار (تكنولوجيات جديدة من أجل نقل بحري أكثر مراعاة للبيئة)، على مسيرة وعروض بحرية لعدد من السفن والحوامات والوسائط البحرية لحرس الحدود وإقامة معرض مصاحب.// انتهى //14:40ت م0034