عام / المديرية العامة لحرس الحدود تحتفي باليوم البحري العالمي
الجمعة 1444/3/4 هـ الموافق 2022/09/30 م واس
جدة 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واس
احتفت المديرية العامة لحرس الحدود، باليوم البحري العالمي 2022، الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية IMO، وذلك في منطقتي جازان والشرقية ومحافظة جدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع البحري.
واشتمل البرنامج، الذي أُقيم تحت شعار (تكنولوجيات جديدة من أجل نقل بحري أكثر مراعاة للبيئة)، على مسيرة وعروض بحرية لعدد من السفن والحوامات والوسائط البحرية لحرس الحدود وإقامة معرض مصاحب.
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14:40ت م
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