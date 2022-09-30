الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء.ودعا معاليه الله تعالى، أن يمد سموه بعونه وتوفيقه الدائمين، وهو يواصل قيادة بلادنا الغالية نحو هذه النهضة، برؤية ثاقبة نقلت الوطن إلى مراتب العز والسؤدد، محققاً بذلك طموحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وطموحات سموه التي لا حدود لها.‏وختم العيبان تهنئته سائلاً الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //15:17ت م0037