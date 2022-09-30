صامطة 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسنظم فريق مشاة جازان -بالتعاون مع بلدية محافظة صامطة وعدد من الجهات الحكومية- مساء أمس، سباق الماراثون بحضور محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، ومشاركة 140 متسابقا ومتسابقة من مختلف الأعمار، وانطلق السباق من حديقة ضاحية الملك فهد بالمحافظة لمسافة 3 كيلومترات.وأوضح قائد فريق مشاة جازان عبدالله عكور حمدي أن المارثون يأتي ضمن 8 ماراثونات معتمدة من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، قام الفريق بتنفيذها بمتابعة من فرع وزارة الرياضة بجازان في عدد من محافظات المنطقة ، بمشاركة أكثر من 870 مشاركا ومشاركة من مختلف الفئات العمرية من الجنسين.وفي ختام السباق كرم محافظ صامطة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق الذي يهدف لتوعية أفراد المجتمع بفوائد المشي في تخفيف الوزن وتقوية عضلات الجسم والقلب، وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وغيرها من الفوائد النفسية والصحية.// انتهى //15:17ت م0038