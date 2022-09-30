الشقيق 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واستفقد ‫رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب أكرم آل سالم أمس، مشروع المركز الحضاري الجاري تنفيذه بالكورنيش السياحي الشمالي بالمركز، مطّلعاً على سير العمل ونِسب الإنجاز المنفذة في المشروع الذي يقام على مساحة ١٦٠٠ متر مربع .وقدم رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف شرحاً مفصلاً عن المشروع الذي يتم إنشاؤه على طريق شاطئ بحر الشقيق بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من "٧.٠٠٠.٠٠٠" ريال ويحتوي على مسرح مكشوف وآخر مغلق وصالات للاجتماعات ومرافق للضيافة وصالات لاستقبال كبار الشخصيات ومكاتب للعاملين بالمركز و مواقف خاصة وعدد من المرافق الخدمية المساندة الأخرى.وأكد رئيس مركز الشقيق‬ أهمية المشروع الذي يعد أحد المعالم الحضارية التي تخدم المواطن والزائر للمركز من خلال ما سيشهده ويستضيفه من حراك ثقافي واجتماعي وأدبي.// انتهى//15:18ت م0039