الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسنظم قسم الرعاية الصيدلية في مستشفى الملك عبد الله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، فعالية يوم الصيدلي العالمي، وذلك في بهو المستشفى الرئيس.وتضمّنت الفعاليات التعريف بمهنة الصيدلة، وتقديم عرض حول الخدمات المقدمة من قسم الرعاية الصيدلانية، ودور الصيادلة كجزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية، إضافة إلى دورهم الأساسي في النهوض بالرعاية الصحية عامة، وتقديم الرعاية الصيدلانية بوجهٍ خاص، إلى جانب الإجابة على أسئلة الزوار المتعلقة بالأدوية.// انتهى //15:26ت م0040