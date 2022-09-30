الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسنظّمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً لقاءً افتتاحياً للتعريف بالمشروع الذي تنفذه لصالح وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحت عنوان: "البرنامج الإعدادي لرواد النقل والخدمات اللوجستية".وافتُتح اللقاء بكلمة لنائب الأمين العام للمركز إبراهيم العسيري، ثمّن فيها التعاون المشترك بين الوزارة والمركز ممثلاً في أكاديمية الحوار للتدريب، الذي تُوِّجَ بانطلاقة المشروع بهدف تنمية مهارات القيادة المميزة والموهوبين الشباب من منسوبي ومنسوبات وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم، مشيراً إلى أن المركز أعطى أهمية خاصة لمجال التدريب، وأسس لذلك أكاديمية متخصصة تقوم بالعديد من المسؤوليات، ومن بينها تطوير أداء العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المختلفة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أكدت أهمية تأهيل وإعداد الكوادر البشرية والاستثمار في رأس المال البشري.وأكد عسيري حرص المركز منذ بداية تأسيسه على أن يكون حاضنةً لتوليد الأفكار من خلال تنظيم وإقامة حلقات النقاش وورش العمل والبرامج والملتقيات والندوات واللقاءات واستطلاعات الرأي العامة التي استفادت منها العديد من الجهات الحكومية ومنها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في ضوء إيمان المركز بأهمية التكامل والتنسيق بين هذه الجهات للإسهام في صنع القرار والسياسات العامة ليكون جسرا للتواصل بين جميع فئات المجتمع، معرباً عن أمله بأن يحقق هذا البرنامج أهدافه المأمولة التي تسعى لها الوزارة في دعم منسوبيها من ذوي الكفاءات والموهوبين ليقدموا أفضل الخدمات للمواطن والمقيم على حدٍّ سواء بجودة عالية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.يذكر أنَّ أكاديمية الحوار تقدم البرنامج الإعدادي لرواد النقل والخدمات اللوجستية، الذي تم بناؤه بمنهجية علمية ووفق أعلى المواصفات والمعايير وفق ستة مسارات أساسية تتضمن تطبيق مقياس بيركمان وتنفيذ جلسات توجيه، وتنفيذ مجموعة متنوعة من الأدوات التأهيلية تتمثل في البرامج التدريبة وورش العمل والزيارات الميدانية وحلقات النقاش ودراسة الحالات واللقاءات التعريفية وتصميم المشاريع لترجمة ونقل محتوى التعلم في نماذج علمية تخدم الأداء.ويقدم المشروع مجموعة من المدربين المعتمدين لدى الأكاديمية، حيث يستهدف (75) من الموهوبين وذوي الأداء المتميز من منسوبي ومنسوبات وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وسيتم إلحاقهم بـ (36) دورة تدريبية و(5) زيارات ميدانية و(7) عروض تعلم و(4) تطبيقات ومشاريع عملية، إضافة إلى صناعة (15) مبادرة تُعِدُّها خمس مجموعات تدريبية، وذلك على مدى (600) ساعة تدريبية ستُنفذ خلال ستة أشهر والتي تُعدّ المدة الزمنية للبرنامج.// انتهى //16:37ت م0042