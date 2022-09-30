لندن 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية " بي . بي . سي " عن إيقاف البث الإذاعي بعشر لغات من بينها العربية والصينية والبنغالية بسبب التكلفة والتضخم ورسوم الترخيص، وكجزء من خططها لإلغاء محتوى البث الخطي إلى محتوى البث الرقمي.وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، في إعلانها عن تخليها عن 382 وظيفة في الخدمة الإذاعية العالمية، حيث تحاول جني 28.5 مليون جنيه إسترليني من المدخرات السنوية لخدماتها الدولية.وبذلك تنتهي خدمة إذاعة " بي . بي . سي " العربية بعد 84 عامًا, حيث تهدف هيئة الإذاعة البريطانية إلى دعم إستراتيجيتها لإنشاء "منظمة حديثة وقيادة رقمية ومبسطة".// انتهى //16:41ت م0043