رفحاء 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسنفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء 12 مشروعاً بلدياً وخدمياً، شملت بنية تحتية ومرافق وتحسين وتجميل ونظافة وصحة عامة، ودرء أخطار السيول والأمطار، وسفلتة وغيرها.وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد الوردة أنه جرى إنجاز عدد من المشروعات البلدية المتنوعة خلال الـ 12 شهراً الماضية، شملت سفلتةً 47,301 م٢ بسمك 7 سم، وكشط وإعادة سفلتة 72,696 م٢ ،وصيانة 40,176 م٢ بسمك 4 سم، ومشروع درء أخطار السيول بطول 3,000 متر طولي بنسبه إنجاز كلية للمشروع 60 ٪، واستبدال وإصلاح 80 لعبة بالحدائق العامة والميادين، وصيانة خطوط ريّ في 1,243 موقعاً، وقص وتهذيب حدائق ومسطحات خضراء بمساحة 1,050 مترا مربع، وتقليم 6,930 نخلة وشجرة، وزراعة أكثر من 5,650 شجرة وزهرة، إضافة إلى 168,000 من زهور وأشجار البصمة البيئية، وزراعة مساحة 11,500 متر مربع داخل الجزر الوسطية للطرق والشوارع ، إضافة لزراعة 20,000 شجرة بمساحة 20,500 م2 بالحدائق والطرق الرئيسة والشوارع.// انتهى //17:01ت م0047