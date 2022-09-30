الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأعلنت اللجنة السعودية لليوغا عن تخريج أول دفعة بالمملكة من حُكّام رياضة اليوغا آسانا، المُقامة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة السعودية، وبحضور خبراء من الاتحاد الآسيوي لرياضة اليوغا آسانا، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد راميش لوهان والمستشار الفني لاتحاد اليوغا آسانا الرياضي الآسيوي جاتن تومار .ونوه رئيس الاتحاد الآسيوي لرياضة اليوغا آسانا بالتقدم الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي بالمملكة بشكل عام، ورياضة اليوغا بشكل خاص، مشيداً في هذا الصدد بريادة المملكة في ممارسة رياضة اليوغا على مستوى منطقة الشرق الأوسط سواء من حيث عدد الممارسين أو المحترفين. فيما عبّرت رئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي عن سعادتها بتخريج الدفعة الأولى بمدينة الرياض، مبينةً أن أغلب الخريجات من السيدات وعددهن 19سيدة ينتمون إلى عدة مناطق مختلفة بالمملكة، إضافة إلى حكمين من الرجال.ودعت " المروعي" جميع ممارسي ومحترفي رياضة اليوغا آسانا إلى المبادرة بالتسجيل في الدورات التي ستُعقد في القريب العاجل، والاستفادة من الدورات التي توفرها اللجنة السعودية لليوغا لأنواع رياضات اليوغا الأخرى المختلفة.وأكدت أن تزايد أعداد الممارسين والمحترفين لرياضة اليوغا آسانا كان دافعاً لتوفير كوادر من الحُكام السعوديين والسعوديات من أجل الإشراف على تحكيم البطولات المحلية، ومن ثم الانطلاق للمشاركة في تحكيم البطولات الإقليمية والدولية.يذكر أن رياضة اليوغا أسانا من أنواع اليوغا التنافسية الاحترافية للأداء العالي، وتتميز بأنها تستخدم إستراتيجيات محددة للوضعيات الجسدية (الآسانات ومسابقاتها)، وتعتمد على الدمج بين البنية الجسمية وتركيز العقل العميق وفي صورة متناسقة، كما أنها تسهم في تعزيز القوة والمرونة الجسدية بشكل كبير، وتساعد على الوصول إلى درجات عالية من التركيز والوصول إلى السكينة والهدوء.// انتهى //17:16ت م0048