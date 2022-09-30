الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسيشارك معالي رئيس مجلس الشورى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في اجتماع الدورة الثانية والتسعين لهيئة كبار العلماء الذي سيعقد يوم الأحد القادم في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.ومن المقرر أن تدرس هيئة كبار العلماء في اجتماعها الموضوعات المحالة إليها، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //17:57ت م0052