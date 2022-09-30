إسلام آباد 4 ربيع الأول 1444هـ الموافق 30 سبتمبر 2022م واساستقبل فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في القصر الرئاسي بإسلام آباد، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.وعبرّ فخامة الرئيس علوي خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم لإغاثة الشعب الباكستاني.// انتهى //18:07ت م0053