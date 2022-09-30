لندن 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن قلقها العميق لقيام كوريا الشمالية بإجراء مزيد من تجارب الصواريخ الباليستية في 29 سبتمبر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية: "إن المملكة المتحدة تحث كوريا الشمالية على الامتناع عن الاستفزازات واتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه"، مؤكدًا التزام المملكة بالسلام في شبه الجزيرة الكورية.// انتهى //18:33ت م0056