الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة أمس، الاجتماع الخامس، برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.وأقر المجلس خلال الاجتماع عدداً من القرارات تضمنت ما يلي: الاطلاع والتصديق على محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة، والتصديق على المصروفات المالية للاتحاد للمدة السابقة، ومراجعة لائحة أوضاع اللاعبين والتعميم على تاريخ تعاقدات الأندية ولائحة الهواة, والموافقة على نظام دوري الأشبال لكرة السلة للسنة الحالية, والاطلاع على تقارير مشاركات المنتخبات الوطنية المختلفة خلال المشاركات السابقة, والاطلاع على التجهيزات الخاصة بكرة السلة فيما يخص دورة الألعاب السعودية القادمة.كما أقر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة عمل للاستعداد لاستضافة بطولة الخليج لمنتخبات تحت 16 سنة المؤهلة لكأس آسيا لعام 2023م، والموافقة على التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب السعودي لكرة السلة سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، واعتماد تشكيل لجان الانضباط والاستئناف وغرفة فض المنازعات, و اعتماد تشكيل اللجنة الاستثمارية باتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور ريان كركدان, ورفع الإيقاف عن لاعب نادي التعاون محمد المطيري ولاعبي نادي الفتح عبداللطيف التمار وعلي الخضير والاكتفاء بمدة الإيقاف للمدة الماضية, والموافقة على اقتراح لجنة الحكام بالتعاقد مع الخبير التحكيمي السيد ستاليوس كوكوركيدس لعمل محاضرات دورية للحكام, واعتماد تشكيل لجنتين فرعيتين في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.// انتهى //18:42ت م0058