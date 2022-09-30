الشارقة 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسفاز مجلس الصحة الخليجي بجائزة أفضل البرامج المؤثرة في المسؤولية المجتمعية" من خلال حملة "ما ينسكت عنه"، ضمن حفل الشارقة للاتصال الحكومي في دورته التاسعة الذي أقيم في مركز أكسبو الشارقة.وتسلم المدير العام لمجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل الجائزة خلال مراسم الحفل، معرباً عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على هذه الجائزة التي تسير وفق رؤيته السديدة في إمارة الشارقة، حيث جعل هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.يذكر أن حملة "ما ينسكت عنه" أطلقها مجلس الصحة الخليجي على مرحلتين، الأولى في شهر أكتوبر من عام 2020م حول ظاهرة التحرش بالأطفال والتركيز على توعية المجتمع بهذه المشكلة وأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد حدوثها وكيفية الوقاية منها وتوفير بييئة آمنة للأطفال، حيث تم بناء المحتوى التوعوي للحملة بناء على منهج علمي من متخصصين، وانطلقت المرحلة الثانية في شهر مارس من عام 2022م حول ظاهرة الابتزاز وتهدف إلى تسليط الضوء على قضية الابتزاز الإلكتروني للأطفال في دول الخليج وأهمية التوعية به وماهي علاماته.// انتهى //19:24ت م0069