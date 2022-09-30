مكسيكو سيتي 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم، بمعالي وزيرة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية هيفاء نجار، وذلك خلال حضور سموه مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكلت) 2022 الذي تستضيفه الولايات المتحدة المكسيكية.وهنأ سمو وزير الثقافة في بداية اللقاء نظيرته الأردنية بمناسبة اختيار "إربد" عاصمة عربية للثقافة 2022م.وأشاد سموه بنجاح مهرجان "جرش" للثقافة والفنون، مقدماً الشكر لمعاليها على تقديم الدعم في تنظيم "الأسبوع الثقافي السعودي" في الأردن خلال الفترة 12 - 15 سبتمبر الحالي، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط المملكة بالأردن حكومةً وشعباً.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تكثيف وتعميق التعاون والتبادل الثقافي مع مملكة الأردن في مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتبادل الزيارات وإقامة الأنشطة الثقافية، إضافةً إلى بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك في المحافظة على الآثار والمواقع التاريخية في البلدين الشقيقين.حضر الاجتماع من الجانب السعودي المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق.// انتهى //19:32ت م0070