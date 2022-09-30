مأرب 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب.جاء ذلك خلال زيارته اليوم لجامعة إقليم سبأ، بحضور رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد، مؤكداً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أسهم في تطوير وتحسين البنية التحتية للجامعة.ويأتي الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ؛ رفعاً لكفاءة المؤسسات التعليمية وتلبية الحاجة المتزايدة للتعليم المحافظة، مما أسهم في زيادة فرص الالتحاق بالجامعة وتوفير بيئة تعليمية جيدة.ويتضمّن مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب إنشاء مبنيين جديدين يحتويان على مبنى إداري ومبنى للقاعات الدراسية بعدد (16) قاعة.ويخدم المشروع 3129 مستفيداً، وكذلك الملتحقين بالجامعة من مأرب والجوف والبيضاء والنازحين من المحافظات المجاورة.ويأتي دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع التعليم في محافظة مأرب؛ رفعاً لمستوى التحصيل العلمي وتمكيناً لفئة الشباب، مما سيعود بالنفع على مجتمعاتهم، كما تعد هذه المشاريع جزءاً من مشاريع البرنامج في محافظة مأرب.وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة مأرب في قطاع التعليم مشروع إنشاء وتجهيز مركز الموهوبين في مأرب الذي يتكون من مجمع نموذجي يتضمّن (12) فصلاً دراسياً ومرافق متعددة تشمل معامل تعليمية للحاسب الآلي والكيمياء ومكاتب إدارية وساحات خارجية وملاعب رياضية؛ توفيراً لبيئة ملائمة لتنمية العقول المبدعة، وتمكين النشء من التميّز ورعاية وتشجيع الابتكار، حيث سيخدم المشروع 1369 مستفيداً.وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب مشروع إعادة تأهيل طريق العبر الذي يعد خط ربط دولي إستراتيجي بين المحافظات، ويسهم في الحد من الأخطار والأضرار الناجمة عن تهالك الطريق، كما يرفع من كفاءة الاستخدام وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بشكل آمن.ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع الصحة في محافظة مأرب عبر عدة مشروعات طبية، منها: دعم مستشفى كرا العام عبر توفير (24) جهازاً طبياً، ودعم مستشفى 26 سبتمبر عبر توفير (27) جهازاً طبياً، وكذلك دعم مستشفى هيئة مأرب العام عبر توفير (13) جهازا طبياً، إضافة إلى دعم هذه المستشفيات بثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالكامل؛ رفعاً لكفاءة الخدمات الطبية في المحافظة، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وزيادة فرص الحصول على العلاج، وتيسير الوصول للخدمات الطبية.كما تتضمن مشاريع البرنامج في محافظة مأرب دعم قطاع المياه عبر مشروع حفر ثمانية آبار مع تجهيزاتها كافة من المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية والشبكة وخزانات المياه بسعة 10,000 لتر؛ توفيراً للمياه العذبة والنظيفة والآمنة للمحافظة، ومشروع رفع كفاءة نقل المياه، وذلك بتوفير صهاريج نقل المياه الآمنة والعذبة للأهالي والنازحين والتجمعات السكانية التي تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، وكذلك مشروع توفير الإنارة بالطاقة الشمسية لعدد من الطرقات في المحافظة، لكفاءتها العالية وضمان الاستدامة فيها، وخدمة أهالي المحافظة بشكل مباشر في تنقلاتهم اليومية، وغيرها من المشاريع والمبادرات التنموية والأنشطة في مجال الإصحاح البيئي .وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع مؤسسة فتيات مأرب، حيث يهدف إلى تدريب وتأهيل 60 امرأة من رائدات الأعمال، وانعكست مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العديد من القطاعات إيجاباً على تحسين حياة الأهالي في محافظة مأرب وعلى معيشتهم اليومية .وتعد هذه المشاريع التعليمية ضمن (224) مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.// انتهى //19:45ت م0072