واشنطن 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ .وناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف، إلى جانب بحث حماية البنية التحتية الحيوية، والتحديات العالمية الأخرى وأبرز الموضوعات على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء دفاع الناتو .// انتهى //19:45ت م0073