سياسي / مستشار الأمن القومي الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي
الجمعة 1444/3/4 هـ الموافق 2022/09/30 م واس
واشنطن 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واس
أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ .
وناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف، إلى جانب بحث حماية البنية التحتية الحيوية، والتحديات العالمية الأخرى وأبرز الموضوعات على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء دفاع الناتو .
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19:45ت م
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