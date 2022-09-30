الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واستنطلق غدًا منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا "البحرين 2023" التي تحتضنها المنطقة الشرقية خلال المدة من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل بمشاركة 5 منتخبات هي: الهند، وميانمار، والمالديف، والكويت، إضافة إلى المنتخب السعودي.ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعة إلى النهائيات مباشرة، إضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.وتأتي استضافة المنطقة الشرقية لمباريات المجموعة الرابعة من التصفيات بعد أيام من استضافتها الناجحة لمباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا "أوزبكستان 2023" التي أسفرت نتائجها عن تأهل المنتخب السعودي إلى النهائيات.من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ببعثات المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الرابعة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، معربًا كذلك عن تمنياته للمنتخب السعودي بالتوفيق وحجز بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستقام في البحرين.ومن المقرر أن يستهل المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في التصفيات غدًا عندما يواجه منتخب ميانمار على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر وذلك عند الساعة التاسعة والنصف مساء، علمًا بأن التصفيات ستنطلق بمواجهة في اليوم نفسه تجمع المنتخبين الكويتي والمالديفي على الملعب ذاته.ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مباراتين في التصفيات، وهما مباراتا المنتخب السعودي أمام الكويت والهند يومي 7 و9 أكتوبر على الترتيب.// انتهى //19:46ت م0075