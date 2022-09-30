واشنطن 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في هاواي اليوم، وكيل الوزارة الأول والضابط المسؤول بوزارة الدفاع الوطني لجمهورية الفلبين خوسيه فاوستينو جونيور.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التزامات معاهدة الدفاع المشترك، وتعزيز التعاون البحري، وتحسين إمكانية التشغيل البيني وتبادل المعلومات، إضافة إلى بحث سبل مواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل ودعم النظام القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.// انتهى //19:58ت م0077