الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واستنطلق يوم غدٍ الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بـ 4 مواجهات عقب فترة التوقف الدولية، ففي بريدة يستضيف فريق الرائد نظيره العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يلتقي فريق ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بنظيره فريق الطائي، وفي الدمام وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد يستضيف فريق الخليج نظيره الباطن، وفي آخر مواجهات اليوم الأول من الجولة الخامسة يستضيف فريق الوحدة نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ الأحد بإقامة 4 مباريات، تجمع فريق الفيحاء بالشباب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وفي المواجهة الثانية يستضيف فريق الهلال نظيره التعاون حيث ستقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء يحل فريق أبها ضيفاً على فريق الفتح، وفي ختام مباريات الجولة الخامسة يستقبل فريق النصر ضيفه الاتحاد على ملعب مرسول بارك في الرياض.// انتهى //20:15ت م0080