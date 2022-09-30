مكسيكو سيتي04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واساجتمعَ صاحبُ السموِّ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة في مدينة مكسيكو سيتي ليوم ، مع وزيرة الثقافة وترقية التنوع ريراجيم دوقونا بكاسا في جمهورية تشاد، وذلك خلال حضور سموُّه مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكلت) 2022 الذي تستضيفُه الولايات المتحدة المكسيكية.وجرى -خلال الاجتماع- مناقشةَ سبل التعاون في المجالات الثقافية، وبحث فرص ابتكار حزمة مبادرات ثقافية مشتركة، وبرامج تبادل الموهوبين بين المؤسسات الفنية والثقافية، وبرامج الإقامات الفنية، والندوات والفعاليات التي تستهدف بناء القدرات، ونقل الخبرة والتعريف بثقافتي البلدين.حضرَ الاجتماعَ المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.// انتهى //20:34ت م0083