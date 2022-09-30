الرباط 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجَّلَ مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.61%، مسجلاً 11.613,11 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.40% ليستقر عند 937,34 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.13% مسجلاً 865,72 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 470,85 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 603,62 مليارات درهم مغربي.// انتهى //20:53ت م0084