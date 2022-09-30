الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واستلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (1,865,826) اتصالاً خلال شهر صفر من عام 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطور يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (714,872)، وفي منطقة الرياض (924,228) بلاغاً، وفي المنطقة الشرقية (226,726) بلاغاً، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المناطق (1,865,826) مكالمة.// انتهى //20:53ت م0085