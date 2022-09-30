مكسيكو سيتي 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحبُ السموِّ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، في مدينة مكسيكو سيتي ، معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق الدكتور حسن ناظم، وذلك خلال حضور سموِّه مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكلت) 2022 الذي تستضيفه الولايات المتحدة المكسيكية.وجرى - خلال اللقاء - التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربطُ المملكة بجمهورية العراق حكومةً وشعباً، إضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثقافي المشترك.وأثنى سموُّ وزير الثقافة على العمل المشترك بين فرق العمل السعودية العراقية المختصة بالتراث، تحت مظلة التعاون المتنامي بين هيئة التراث بالمملكة وهيئة الآثار والتراث بالعراق، داعياً سموُّه إلى مزيد من التعاون في المجالات الثقافية كافة.حضرَ اللقاء المشرفُ العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد الكنعان.// انتهى //21:16ت م0086