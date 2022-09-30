الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسدانَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدفَ مركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانية كابل، الذي أدَّى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.وشدَّد معاليه على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //21:17ت م0087