واشنطن 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسوافقَ المجلسُ التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إنشاء نافذة جديدة لمواجهة انعدام الأمن الغذاء في ظل أدوات التمويل الطارئ للصندوق، التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع.وأوضحَت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا اليوم، أن نافذة التمويل الجديدة ستتيح إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة للتمويل وتعاني من انعدام شديد في إراد أو تصدير الغذاء، مضيفةً أن هذه النافذة التمويلية الجديدة ستظل مفتوحة لمدة عام واحد.// انتهى //21:23ت م0088