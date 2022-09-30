الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسخسرَ المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات من نظيره الفيتنامي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح في الكويت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات.وسيخوض أخضر الصالات، مباراته الثالثة بعد غدٍ الأحد عندما يلتقي منتخبَ كوريا الجنوبية في لقاء يحتاج فيه للفوز من أجل التأهل إلى دور الـ 8.وقال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندرو بلازا في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة "قدمنا مباراة جيدة ولم يحالفنا الحظ، وتمكَّن منتخب فيتنام من استغلال الفرص التي أُتيحت له وكسب اللقاء".وعن المباراة المقبلة مع منتخب كوريا الجنوبية قال: "سوف نبدأ التحضير لها ونسعى للفوز فيها من اجل التأهل للدور المقبل".// انتهى //21:38ت م0090