مكسيكو سيتي 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واساجتمعَ صاحبُ السموُّ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، في مدينة مكسيكو سيتي، بمعالي وزير السياحة والثقافة والحرف اليدوية بجمهورية النيجر محمد حاميد، وذلك خلال حضور سموِّه مؤتمرَ اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكولت) 2022 الذي تستضيفُه الولايات المتحدة المكسيكية.وجرى - خلال الاجتماع- بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على بناء حزمة مبادرات بين المؤسسات الفنية والثقافية التي تستهدف بناء القدرات ونقل الخبرة والتعريف بثقافتي البلدين خصوصاً في مجالات فنون الأزياء والفنون البصرية والموسيقى.حضرَ الاجتماعَ المشرفُ العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.// انتهى //21:42ت م0092